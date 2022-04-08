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56 минут назад

Байден пообещал Словакии Patriot взамен переданного Украине ЗРК С-300

Вероника Полынина

США передадут Словакии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместо переданного Братиславой Украине ЗРК С-300, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление президента США Джо Байдена.

Байден пообещал Словакии замену переданному Украине ЗРК С-300
Фото: ТАССТАСС

Байден поблагодарил правительство Словакии за предоставленный Украине ЗРК С-300.

«С целью обеспечения этой передачи и дальнейшего обеспечения безопасности Словакии Соединенные Штаты передислоцируют в Словакию американский ЗРК Patriot», - написал американский президент.

Он также сообщил, что поручил своей администрации прилагать усилия, чтобы совместно с союзниками находить и передавать украинским военным современное вооружение, «необходимое им для защиты своей страны».

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Ранее в пятницу глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что его страна взамен переданного Украине С-300 получит четыре комплекса Patriot. При этом в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорится, что Европейское командование ВС США перебросит в Словакию один ЗРК Patriot с американскими военнослужащими, которые будут им управлять.

По информации СМИ, переданный Украине Словакией ЗРК С-300 уже находится на территории страны. Он был передислоцирован туда в течение двух дней «в обстановке строжайшей секретности».

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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