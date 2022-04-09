В Пентагоне рассказали о планах с Финляндией и Швецией

"Я не знаю о таких планах", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнув, что сейчас говорить об этом слишком рано. "Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идет никакого активного планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах", - подчеркнул Кирби. "Чтобы говорить об этом, нам требовалось бы, чтобы они были в процессе вхождения в НАТО. Мы сейчас не на этом этапе", - добавил он. "Мы готовим планы на многие ситуации, но не на все", - констатировал Кирби.