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2 часа назад

США не готовят планы отправки войск в Финляндию и Швецию

ТАССиещё 4

Власти США в настоящее время не занимаются планированием размещения американских войск в Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

В Пентагоне рассказали о планах с Финляндией и Швецией
Фото: ReutersReuters

"Я не знаю о таких планах", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнув, что сейчас говорить об этом слишком рано. "Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идет никакого активного планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах", - подчеркнул Кирби. "Чтобы говорить об этом, нам требовалось бы, чтобы они были в процессе вхождения в НАТО. Мы сейчас не на этом этапе", - добавил он. "Мы готовим планы на многие ситуации, но не на все", - констатировал Кирби.

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Представителю военного ведомства был задан вопрос о том, есть ли у Пентагона планы на случай, если Финляндия или Швеция попросят оказать им помощь. "Таких запросов не было ни от Финляндии, ни от Швеции. И очевидно, это касается даже стихийных бедствий, если страна просит США о помощи, конечно, мы это рассмотрим", - ответил он, пояснив, что в возможном оказании помощи могли бы принимать участие и американские военные.

"Это два суверенных государства. Они должны самостоятельно решать, к какому альянсу присоединяться или не присоединяться. Они не входят в НАТО. Есть ли у нас сейчас активные планы защиты какой-либо из этих двух стран? Нет, их у нас нет", - добавил Кирби. Вместе с тем он подчеркнул, что США рассмотрели бы запрос Финляндии и Швеции о помощи в случае конкретной угрозы, если бы он поступил. "Мы слишком забегаем вперед в данном случае. Сейчас бои идут на Украине", - сказал представитель Пентагона.

Ранее на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля. Как сообщила в четверг финская газета "Илталехти", Финляндия может принять решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО в мае.

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