Минобороны РФ обвинило Украину в блокировании иностранных судов

Всего, по данным ведомства, в портах Украины заблокированы 77 иностранных судов из 18 государств. Помимо этого, в качестве «живого щита» украинская сторона удерживает 6362 иностранца из 13 стран.

Как напомнил Мизинцев, каждый день с 08:00 до 19:00 по московскому времени Вооруженные силы России (ВС РФ) открывают морской гуманитарный коридор. Размер безопасной полосы движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины составляет в длину 80 морских миль, и в ширину — 3.