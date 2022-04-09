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1 час назад

Минобороны РФ обвинило Украину в блокировании иностранных судов

Lenta.ruиещё 5

Минобороны РФ обвинило Украину в блокировании иностранных судов в своих портах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Минобороны РФ обвинило Украину в блокировании иностранных судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего, по данным ведомства, в портах Украины заблокированы 77 иностранных судов из 18 государств. Помимо этого, в качестве «живого щита» украинская сторона удерживает 6362 иностранца из 13 стран.

Как напомнил Мизинцев, каждый день с 08:00 до 19:00 по московскому времени Вооруженные силы России (ВС РФ) открывают морской гуманитарный коридор. Размер безопасной полосы движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины составляет в длину 80 морских миль, и в ширину — 3.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
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