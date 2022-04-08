Минобороны: Киев в очередной раз срывает обмен пленными

В пятницу вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев еще раз озвучил позицию России в вопросе обмена находящимися в плену украинскими и российскими военнослужащими.

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Генерал напомнил, что 5 апреля в ходе переговоров была достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего. "В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут", - рассказал Мизинцев.

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Далее события развивались так: в течение 6 и 7 апреля Россия заявляла формат обмена 251 человек на 251, но украинцы списки постоянно сокращали. А потом и вовсе отказались от обмена. Не состоялся он и 8 апреля. Такое непоследовательное поведение киевских властей, по словам Мизинцева, в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных военнослужащих ВСУ. "Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания", - сделал вывод генерал.

Настораживает его и поведение представителей Международного Комитета Красного Креста. Они также не проявляют оперативность в решении данного вопроса и практически безразличны ко всем обращениям нашей страны.

Мизинцев вновь обратил внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций. Преуспевают в этом и СМИ так называемого "цивилизованного мира". "С одной стороны раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России", - уверен генерал.

Он напомнил, что, в свою очередь, с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. Их содержат в достойных условиях, обеспечивают трехразовым питанием, оказывают своевременная и квалифицированная медпомощь. И, что особенно важно, к ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому пленному украинскому военному дают возможность связаться с родственниками.

"Учитывая документально подтвержденные многочисленные факты грубейших нарушений Женевской конвенции, свидетельствующие о бесчеловечном отношении к российским военнопленным, Российская Федерация предпринимает все усилия, чтобы реальная, правдивая информация о бесчинствах киевского режима стала достоянием всего цивилизованного мира", - заявил Мизинцев.