В ходе спецоперации заметили российский Buran

В ходе специальной военной операции в Донбассе задействовали новый бронеавтомобиль Buran. Российскую машину заметили в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Форпост».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Канал опубликовал видео, которое демонстрирует продвижение войск. Также на записи видны бронеавтомобили «Рысь» и «Буран».

Обновленный бронеавтомобиль Buran APC 6 представили на международном форуме «Армия-2020». В основе машины лежит шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Машина получила усиленную раму и модернизированную подвеску, которая улучшила проходимость машины. Также бронеавтомобиль оснащен камерами и монитором. Buran получил двигатель ЯМЗ-534 мощностью 210 лошадиных сил. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра.

Ранее в пресс-службе Центрального округа (ЦВО) сообщили, что подразделения округа получили новые бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун».