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1 час назад

В ходе спецоперации заметили российский Buran

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции в Донбассе задействовали новый бронеавтомобиль Buran. Российскую машину заметили в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Форпост».

В ходе спецоперации заметили российский Buran
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал опубликовал видео, которое демонстрирует продвижение войск. Также на записи видны бронеавтомобили «Рысь» и «Буран».

Обновленный бронеавтомобиль Buran APC 6 представили на международном форуме «Армия-2020». В основе машины лежит шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Машина получила усиленную раму и модернизированную подвеску, которая улучшила проходимость машины. Также бронеавтомобиль оснащен камерами и монитором. Buran получил двигатель ЯМЗ-534 мощностью 210 лошадиных сил. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра.

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Ранее в пресс-службе Центрального округа (ЦВО) сообщили, что подразделения округа получили новые бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун».

В марте стало известно, что на выставке World Defense Show 2022 представили стелс-бронеавтомобиль Cockerill i-X.

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