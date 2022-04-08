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30 минут назад

Российские ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Новомихайловки

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе украинский самолет Су-27. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили украинский истребитель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27", - сказал он.

Также авиацией ВКС России поражено 54 украинских военных объекта, в том числе полевой склад боеприпасов и две установки реактивных систем залпового огня.

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"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сообщил Конашенков.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,
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