Российские ПВО сбили украинский истребитель

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе украинский самолет Су-27. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27", - сказал он.
Также авиацией ВКС России поражено 54 украинских военных объекта, в том числе полевой склад боеприпасов и две установки реактивных систем залпового огня.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сообщил Конашенков.