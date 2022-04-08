США направили в Словакию ЗРК Patriot

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отправке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Словакию. Об этом информирует пресс-служба американского оборонного ведомства.

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«США передислоцирует один ракетный комплекс Patriot, управляемый американскими военными, в Словакию», — говорится в заявлении.

По словам Остина, прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается в ближайшие дни.

Длительность их размещения пока не установлена.