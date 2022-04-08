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54 минуты назад

Минобороны раскрыло провокацию неонацистов с химикатами в Авдеевке

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны раскрыло провокацию неонацистов с химикатами в Авдеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики», – приводит ТАСС данные начальника Национального центра управления обороной России, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о наличии данных о подготовке Киевом новых химических провокаций при поддержке американских кураторов: в качестве одного из сценариев рассматривается подрыв железнодорожных цистерн с хлором объемом до 800 тонн в населенном пункте Кочеток Харьковской области.

В среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить Россию в создании химической катастрофы.

Во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном. Позже в МИД РФ сообщили, что на предприятии «Заря» в Рубежном остается еще свыше 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, их возможный подрыв может уничтожить все живое в радиусе 30 км.

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