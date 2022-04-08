Словакия получит замену комплексу С-300

"Четыре наилучших ЗРК Patriot последней модификации PAC 3 предоставят нам несравнимо более высокую степень защиты, чем один устаревший комплекс С-300, изготовленный в 1987 году. Речь идет об однозначном укреплении обороноспособности Словакии", - отметил Надь.