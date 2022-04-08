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52 минуты назад

Словакия получит четыре комплекса Patriot вместо переданного Украине С-300

ТАСС

Словакия на будущей неделе получит от США четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot взамен переданного Украине С-300. Об этом сообщил в пятницу министр обороны республики Ярослав Надь.

Словакия получит замену комплексу С-300
Фото: аррарр

"Четыре наилучших ЗРК Patriot последней модификации PAC 3 предоставят нам несравнимо более высокую степень защиты, чем один устаревший комплекс С-300, изготовленный в 1987 году. Речь идет об однозначном укреплении обороноспособности Словакии", - отметил Надь.

Глава Минобороны проинформировал, что ожидает поступление ЗРК Patriot в течение предстоящей недели. Их предоставят республике "американские союзники по НАТО".

Армия,НАТО,
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