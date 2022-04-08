Россия предложила пополнить список стран-гарантов Украины еще одной страной

Россия выступила с предложением включить Белоруссию в список стран-гарантов соглашения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что среди гарантов безопасности Украина хотела бы видеть все прилегающие к ней страны и еще ряд государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них», - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирозяном.

Министр добавил, что РФ выступает за продолжение участия Белоруссии в организации переговоров с Украиной. В то же время не исключены переговоры в других странах и на других площадках, отметил он.