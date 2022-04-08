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2 часа назад

Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов соглашения с Украиной

ТК «Звезда»иещё 10

Россия выступила с предложением включить Белоруссию в список стран-гарантов соглашения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия предложила пополнить список стран-гарантов Украины еще одной страной
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Глава МИД напомнил, что среди гарантов безопасности Украина хотела бы видеть все прилегающие к ней страны и еще ряд государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них», - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирозяном.

Министр добавил, что РФ выступает за продолжение участия Белоруссии в организации переговоров с Украиной. В то же время не исключены переговоры в других странах и на других площадках, отметил он.

В четверг, 7 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина пытается затянуть и подорвать ход переговоров с РФ. Кроме того, глава дипведомства рассказал о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.

Армия,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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