В Минобороны назвали цель удара по Краматорску

В Министерстве обороны России заявили, что целью украинского удара по Краматорску был срыв эвакуации жителей. Украинской стороной планировалось, что после этого мирных жителей города можно было бы использовать в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

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В целях обвинения в случившемся России, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших участие в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». В МО РФ обращают внимание, что на опубликованных Киевом фотографиях изображены не российские ракетные комплексы.