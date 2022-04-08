В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
2 часа назад

МО РФ: целью украинского удара по Краматорску был срыв эвакуации жителей

ТК «Звезда»

В Министерстве обороны России заявили, что целью украинского удара по Краматорску был срыв эвакуации жителей. Украинской стороной планировалось, что после этого мирных жителей города можно было бы использовать в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

В Минобороны назвали цель удара по Краматорску
Фото: трк вс рф звездатрк вс рф звезда

В целях обвинения в случившемся России, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших участие в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». В МО РФ обращают внимание, что на опубликованных Киевом фотографиях изображены не российские ракетные комплексы.

Также, по уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья в 45 километрах юго-западнее города.

Ранее в Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные Силы не используют комплексы «Точка-У».

Армия,Дмитрий Песков,Верховный суд,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители