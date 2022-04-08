Песков заявил, СВО на Украине закончится в обозримом будущем

Москва рассчитывает, что специальная военная операция на Украине может быть завершена в обозримом будущем, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так он пояснил собственные слова, произнесенные ранее в интервью британскому телеканалу Sky News. Как отметил тогда представитель Кремля, РФ надеется, что "в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями".

В ответ на уточняющий вопрос в пятницу, действительно ли счет может идти на дни, Песков сказал:

"Речь идет об обозримом будущем".

Говоря о том, что позволяет делать такие прогнозы, Песков отметил:

"Операция продолжается, цели достигаются". "Ведется предметная работа как по линии военных - в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави", - резюмировал он.