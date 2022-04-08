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10 минут назад

МО РФ: удар по Краматорску нанес ракетный дивизион ВСУ из населенного пункта Доброполье

ТАССиещё 2

Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен украинскими военными из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города, заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

В Минобороны определили, откуда был нанесен удар "Точкой-У" по Краматорску
Фото: ТАССТАСС

"По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города", - сказали в ведомстве.

"Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами", - подчеркнули в МО РФ.

В Минобороны РФ ответили на заявления Киева о нанесении удара по Краматорску

Там сообщили, что для "обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении "Союзная решимость - 2022".

"Обращаем внимание, что на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений "Союзная решимость - 2022" изображены не российские ракетные комплексы", - подчеркнули в Минобороны.

"Целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины", - сказали в ведомстве.

Армия,Видео,Минобороны России,
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