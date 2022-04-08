Басурин назвал число жертв удара «Точкой-У» по Краматорску

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что около 30 человек погибли после удара украинской ракетой «Точка-У» по железнодорожной станции в Краматорске . Как сообщает РИА Новости, он призвал быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Украины.

«Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать - железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — заявил Басурин.

Напомним, что 8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сейчас проходит эвакуация населения. В штабе отметили, что это устаревший ракетный комплекс, который не используется армиями РФ, ДНР и ЛНР, но стоит на вооружении украинских формирований.