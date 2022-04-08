В Минобороны РФ ответили на заявления Киева о нанесении удара по Краматорску

"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил (ВС) не было и не планировалось", - подчеркнули в Минобороны.