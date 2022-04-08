В Минобороны РФ ответили на заявления Киева о нанесении удара по Краматорску

В Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении ВС РФ 8 апреля ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области. На месте найдены обломки тактической ракеты "Точка-У", которую используют украинские вооруженные силы (ВСУ), сообщили в военном ведомстве в пятницу.
"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил (ВС) не было и не планировалось", - подчеркнули в Минобороны.
Там отметили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе вокзала Краматорска, а соответствующие кадры опубликованы очевидцами, применяются только ВСУ.
"14 марта 2022 года подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей", - сообщили в Минобороны.