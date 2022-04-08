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2 часа назад

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска РФ поразили еще 81 военный объект Украины

ТК «Звезда»

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Войска РФ поразили еще 81 военный объект Украины
Фото: минобороны рфминобороны рф

«Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», - уточнил Конашенков.

Также Конашенков рассказал об уничтожении высокоточными ракетами БРК «Бастион» центра сбора и подготовки иностранных наемников северо-восточнее Одессы.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, за все время специальной военной операции по защите Донбасса было уничтожено 2 019 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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