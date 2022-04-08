Войска РФ поразили еще 81 военный объект Украины

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины . Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков .

«Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», - уточнил Конашенков.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, за все время специальной военной операции по защите Донбасса было уничтожено 2 019 украинских танков и других боевых бронированных машин.