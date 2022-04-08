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55 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении Центра сбора и подготовки наемников на Украине

Lenta.ruиещё 6

Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» возле населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы был уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ заявило об уничтожении Центра сбора наемников под Одессой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, а также 2019 танков и других боевых бронированных автомобилей, 223 установки реактивных систем залпового огня и 1917 единиц специальной военной техники.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе ликвидировали два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Он уточнил, что таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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