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1 час назад

На Украине собрались национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ

News.ru

Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил, что Киев намеревается изъять в пользу государства корабли под российским флагом. По его словам, речь идёт о кораблях, находящихся на судоремонтном заводе в Измаиле, сообщает РИА Новости.

На Украине национализируют корабли под флагом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины, — рассказал Марченко.

Ранее стало известно, что первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс 7 апреля заявил: всеобщей национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан на полуострове не будет. Бизнесменам, которые не спонсируют киевский режим и не выступают против Крыма, беспокоиться нечего, отметил он.

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Максим Марченко,Ефим Фикс,Пентагон,
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