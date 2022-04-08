Politico: Шольц откладывает передачу Украине около 100 танков

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках танков Украине, несмотря на давление, которое на него оказывает ряд немецких чиновников высокого ранга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

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По словам источников газеты, вице-канцлер Германии Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок в настоящий момент активно продвигают план поставок танков на Украину. Согласно этому плану, Берлин может отправить Киеву около 100 боевых машин.

Как рассказали собеседники издания, но этой неделе уже могло быть принято окончательное решение по поставкам танков, но в данный момент находится в подвешенном состоянии. Источники связывают задержку с желанием Шольца выработать общую стратегию поставок такого рода вооружения в координации с западными союзниками.