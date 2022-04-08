В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
6 часов назад

Военнослужащие РФ эвакуировали в Херсон и Белозерку 300 мирных жителей из зоны боевых действий

ТК «Звезда»

Российские военные обеспечили безопасную эвакуацию более 300 жителей сел Александровка и Станислав в город Белозерка и Херсон, где живут их родные и близкие.

Российские военные эвакуировали в Херсон 300 мирных жителей
Фото: минобороны россииминобороны россии

Александровка и Станислав расположены между Херсонской и Николаевской областями и находятся в зоне боевых действий. Как сообщает Министерство обороны РФ, людям выдали продукты питания, оказали первую медицинскую помощь. В ходе боестолкновений и постоянных обстрелов многие остались без домов. Часть жителей переедет к родным, также всех желающих доставят в Россию.

Накануне из Херсонской области в РФ было эвакуировано 188 человек. Это граждане России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Ранее «Звезда» показала кадры передвижения Т-72 по освобожденному Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители