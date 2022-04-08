Розенбаум спел для раненых участников спецоперации

Певец Александр Розенбаум, артист Юрий Гальцев и актер Андрей Зибров встретились с участниками спецоперации, проходящими лечение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров провели творческую встречу с участниками спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, присоединившись к акции "Лучшим воинам мира" Минобороны РФ", - рассказали в ведомстве.
Артисты исполняли для военных песни, читали стихи и рассказы.
"Для меня как для доктора - это моя обязанность, мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая", - прокомментировал акцию Розенбаум.
Зибров заявил, что военные и жители РФ "должны стоять на страже и защищать русский мир, русский язык, нашу многонациональную цивилизацию". Гальцев пожелал всем проходящим лечение военнослужащим скорейшего выздоровления, а также снова приобрести радость, теплоту друзей, родных и знакомых.
Акцию "Лучшим воинам мира" организовало главное военно-политическое управление ВС России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. Военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта и образования.