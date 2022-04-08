Розенбаум спел для раненых участников спецоперации

"Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров провели творческую встречу с участниками спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, присоединившись к акции "Лучшим воинам мира" Минобороны РФ", - рассказали в ведомстве.