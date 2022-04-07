Шойгу обсудил Украину с министром обороны Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине . Об этом заявили в четверг в Минобороны РФ .

"7 апреля 2022 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - сказали в ведомстве.

11 марта также по инициативе турецкой стороны министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Особое внимание тогда руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры.