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48 минут назад

Москалькова: российские моряки освобождены из плена ВСУ

Ura.Ruиещё 1

Члены экипажа российского гражданского судна «Азов Конкорд», которых в порту Мариуполя удерживали ВСУ, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Российские моряки освобождены из плена ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна „Азов Конкорд“ освобождены. Эвакуируются в безопасное место», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Судно «Азов Конкорд» было задержано в порту Мариуполя 24 февраля. Войска Украины удерживали членов экипажа. Москалькова тогда сообщала, что у них отобрали телефоны. Также, по ее словам, у членов экипажа были проблемы с питанием.

Армия,Татьяна Москалькова,
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