Британия и Польша нарастят военную помощь Украине

Великобритания и Польша увеличат оказываемую Украине военную помощь, будут совместно работать над обеспечением поставок летального вооружения в республику. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и польского президента Анджея Дуды .

"Сегодня мы договорились увеличить срочную военную помощь Украине. Мы будем вместе работать над обеспечением поставок летальной и нелетальной помощи", - сказано в сообщении, распространенном в четверг канцелярией главы британского правительства.

Отмечается, что стороны создадут Совместную польско-британскую комиссию по поддержке Украины, деятельность которой будет направлена на "долгосрочную координацию поставок вооружений" Украине, обучение украинских военнослужащих и "модернизацию военного сектора" страны.

"Мы четко услышали стремление украинских лидеров уйти от зависимости от советского оборудования и перейти к западным технологиям. Безопасность Украины - это и наша безопасность", - говорится в заявлении.

Кроме того, Джонсон и Дуда объявили, что военнослужащие Великобритании и Польшу будут чаще проводить совместные учения. Лондон и Варшава также усилят сотрудничество по борьбе с угрозами в киберпространстве и "сдерживанию российской пропаганды по всему миру". Соединенное Королевство выделит 30 млн фунтов (39,1 млн долларов) властям Польши на оказание гуманитарной помощи украинским беженцам.