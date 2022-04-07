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1 час назад

Великобритания и Польша договорились нарастить военную помощь Украине

ТАСС

Великобритания и Польша увеличат оказываемую Украине военную помощь, будут совместно работать над обеспечением поставок летального вооружения в республику. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и польского президента Анджея Дуды.

Британия и Польша нарастят военную помощь Украине
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня мы договорились увеличить срочную военную помощь Украине. Мы будем вместе работать над обеспечением поставок летальной и нелетальной помощи", - сказано в сообщении, распространенном в четверг канцелярией главы британского правительства.

Отмечается, что стороны создадут Совместную польско-британскую комиссию по поддержке Украины, деятельность которой будет направлена на "долгосрочную координацию поставок вооружений" Украине, обучение украинских военнослужащих и "модернизацию военного сектора" страны.

"Мы четко услышали стремление украинских лидеров уйти от зависимости от советского оборудования и перейти к западным технологиям. Безопасность Украины - это и наша безопасность", - говорится в заявлении.

Кроме того, Джонсон и Дуда объявили, что военнослужащие Великобритании и Польшу будут чаще проводить совместные учения. Лондон и Варшава также усилят сотрудничество по борьбе с угрозами в киберпространстве и "сдерживанию российской пропаганды по всему миру". Соединенное Королевство выделит 30 млн фунтов (39,1 млн долларов) властям Польши на оказание гуманитарной помощи украинским беженцам.

Армия,Борис Джонсон,Анджей Дуда,
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