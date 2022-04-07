Армия России взяла под контроль приборостроительный завод на Украине

Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод в украинском городе Изюм. Об этом в четверг, 7 апреля, журналистам сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве отметили, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.

«Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.