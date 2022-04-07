Российский разведчик с пистолетом в одиночку захватил танк ВСУ

"Мы выехали на них и сначала хотели взять с РПГ (ручной противотанковый гранатомет), но потом говорю: "Командир, давай я лучше схожу". Разделся - снял форму и пошел. Увидел флаг на танке. Командир у них по походному ездил (то есть наполовину вылез из люка для лучшего обзора). Подхожу: "Саня, здорово, а где Леха?", то есть пришлось импровизировать. Он вышел и потом наводчик. Тогда с одним ПМ запрыгнул на броню и говорю: "Все выходите мужики. Доездились", - рассказал боец.