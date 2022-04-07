В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

Российский разведчик с пистолетом в одиночку захватил танк ВСУ

Российская Газета

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал видео с военнослужащим, который в одиночку разоружил танковый экипаж ВСУ и захватил танк Т-72. Из оружия у бойца был только пистолет ПМ.

Российский разведчик с пистолетом в одиночку захватил танк ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике одетый в пехотный камуфляж военнослужащий рассказывает об уникальной операции и о том, что для пленения танкистов ему пришлось пойти на военную хитрость.

Видео дня

"Мы выехали на них и сначала хотели взять с РПГ (ручной противотанковый гранатомет), но потом говорю: "Командир, давай я лучше схожу". Разделся - снял форму и пошел. Увидел флаг на танке. Командир у них по походному ездил (то есть наполовину вылез из люка для лучшего обзора). Подхожу: "Саня, здорово, а где Леха?", то есть пришлось импровизировать. Он вышел и потом наводчик. Тогда с одним ПМ запрыгнул на броню и говорю: "Все выходите мужики. Доездились", - рассказал боец.

Украинские танкисты не стали сопротивляться и сдались. Командира танка, наводчика и механика приняли подбежавшие другие солдаты. Танк отогнали в расположение российской части.

В аннотации к видео говорится, что солдатскую смекалку проявили бойцы 3-й мотострелковой Висленской краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии из 20-й гвардейской армии. Танк Т-72 с надписью "Трофей" исправен и используется по назначению.

Кстати

На подобную военную хитрость в октябре 1941 года под Москвой пошел Герой Советсткого Союза Александр Бурда. Во время боя с немецкими танками он отправился на разведку, переоделся в женское платье и спрятал под кофту пистолет. Советский танкист решил захватить таким способом броневик врага.

"Вам может показаться это смешно, даже противно воинскому уставу, но на войне всякое бывает. Любая хитрость применима, пусть самая нелепая с виду, лишь бы был результат", - рассказал будущий командир танковой бригады.

Однако Александру Бурде не удалось захватить броневик - у сидевших в засаде красноармейцев не выдержали нервы и они начали стрелять. Немцы запаниковали и уехали, бросив своего убитого офицера.

Армия,Евгений Поддубный,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители