Российский разведчик с пистолетом в одиночку захватил танк ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал видео с военнослужащим, который в одиночку разоружил танковый экипаж ВСУ и захватил танк Т-72. Из оружия у бойца был только пистолет ПМ.
В ролике одетый в пехотный камуфляж военнослужащий рассказывает об уникальной операции и о том, что для пленения танкистов ему пришлось пойти на военную хитрость.
"Мы выехали на них и сначала хотели взять с РПГ (ручной противотанковый гранатомет), но потом говорю: "Командир, давай я лучше схожу". Разделся - снял форму и пошел. Увидел флаг на танке. Командир у них по походному ездил (то есть наполовину вылез из люка для лучшего обзора). Подхожу: "Саня, здорово, а где Леха?", то есть пришлось импровизировать. Он вышел и потом наводчик. Тогда с одним ПМ запрыгнул на броню и говорю: "Все выходите мужики. Доездились", - рассказал боец.
Украинские танкисты не стали сопротивляться и сдались. Командира танка, наводчика и механика приняли подбежавшие другие солдаты. Танк отогнали в расположение российской части.
В аннотации к видео говорится, что солдатскую смекалку проявили бойцы 3-й мотострелковой Висленской краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии из 20-й гвардейской армии. Танк Т-72 с надписью "Трофей" исправен и используется по назначению.
На подобную военную хитрость в октябре 1941 года под Москвой пошел Герой Советсткого Союза Александр Бурда. Во время боя с немецкими танками он отправился на разведку, переоделся в женское платье и спрятал под кофту пистолет. Советский танкист решил захватить таким способом броневик врага.
"Вам может показаться это смешно, даже противно воинскому уставу, но на войне всякое бывает. Любая хитрость применима, пусть самая нелепая с виду, лишь бы был результат", - рассказал будущий командир танковой бригады.
Однако Александру Бурде не удалось захватить броневик - у сидевших в засаде красноармейцев не выдержали нервы и они начали стрелять. Немцы запаниковали и уехали, бросив своего убитого офицера.