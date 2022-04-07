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2 часа назад

Глава Пентагона заявил о молчании Шойгу

Lenta.ru

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. Его слова цитирует РИА Новости.

Глава Пентагона заявил о молчании Шойгу
Фото: Tsgt. Jack Sanders / Dod / GloballookpressTsgt. Jack Sanders / Dod / Globallookpress

«Председатель [объединённого комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжить переговоры по гарантиям безопасности.

Песков ответил на вопрос об «исчезновении» Шойгу

По его словам, несмотря на сложность организации таких переговоров в нынешних обстоятельствах, США и СССР вели подобный диалог даже во времена холодной войны.

Армия,Ллойд Остин,Джон Салливан,Сергей Шойгу,Сенат США,Пентагон,
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