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39 минут назад

В Швеции показали робота с ракетами

Lenta.ru

Немецкая компания Rheinmetall показала возможности робота с ракетами Mission Master SP - Fire Support. Автономную машину на колесном шасси продемонстрировали на базе шведского агентства по закупкам. Об этом сообщает Army Recognition.

В Швеции показали робота с ракетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Mission Master SP - Fire Support получил дистанционно управляемый боевой модуль Rheinmetall Fieldranger Multi с двумя пусковыми установками для ракет. Каждая установка вмещает семь управляемых ракет Thales FZ275 калибра 70 миллиметров. Беспилотник поразил ракетами цель на расстоянии 4 километра.

Отмечается, что модульная конструкция Mission Master SP позволяет менять конфигурацию вооружения. Автономная машина также может нести крупнокалиберный пулемет, многоствольный пулемет M134 или автоматический гранатомет.

В марте источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в апреле начнутся испытания российского ударного робота «Штурм». Автономная машина получит шасси танка Т-72.

В феврале российский робототехнический комплекс «Маркер» испытали в качестве средства противовоздушной обороны. Машина получила радиолокационную станцию для поиска беспилотников.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщили, что защиту российских военных объектов обеспечат роботы с пулеметами.

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