New York Times подтвердил зверства украинских солдат

"Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в городе Буча. Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика", - сказал Антонов.