New York Times подтвердил зверства украинских солдат

Газета New York Times подтвердила подлинность шокирующего видео, где украинские солдаты в упор расстреливают российских, сообщает ИА DEITA.RU.
На видеозаписи, распространенной несколькими отечественными Телеграм-каналами, у последних связаны руки. То есть расправа происходит над военнопленными.
Издание указывает, что убийства происходили 30 марта после нападения украинцев на колонну под Киевом. Минобороны Украины ранее сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах.
Публикация американского издания вызвала ответную реакцию у посла России в США Анатолия Антонова. По его мнению, этот факт доказывает предвзятость США в освещении событий в Украине.
"Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в городе Буча. Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика", - сказал Антонов.
Посол считает, что США замалчивают военные преступления Украины сознательно.
"Хваленая американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство", -заявил Антонов.