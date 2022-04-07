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58 минут назад

Войска ЛНР взяли плацдарм для атаки на Лисичанск

Lenta.ru

Народная милиция ЛНР захватила важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новошкотовское, чем создала плацдарм для атаки на город Лисичанск. Об этом сообщает РИА Новости.

Войска ЛНР взяли плацдарм для атаки на Лисичанск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно корреспонденту агентства, пункт представлял из себя крупный блокпост, который входил в состав мощного укрепрайона украинской армии. Местные жители прозвали это место «Силоска», ВСУ усиливали оборону этих позиций на протяжении семи лет.

В штурме участвовали военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР. Им пришлось столкнуться с хорошо оснащенными блиндажами, которые были укреплены бронированными куполами и дверьми, оснащены надежными бойницами для стрельбы. Сколько времени потребовалось военным на взятие пункта, не уточняется.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики с начала боевых действий взяли под контроль около 60 процентов территории бывшей Донецкой области. Наиболее боеспособные украинские части сейчас концентрируются на северном направлении.

Армия,Эдуард Басурин,
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