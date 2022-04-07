Великобритания поставит Украине бронеавтомобили

Великобритания решила помочь Украине бронемашинами, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что в качестве военной помощи ВСУ Лондон отправит либо бронемашины Mastiff, либо разведывательно-дозорные автомобили Jakal.

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Собеседники газеты отметили, что Британия продолжит наращивать поставки летального вооружения на Украину, так как предстоящие три недели будут "критически важными" для исхода боевых действий в стране.

"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни", - пишет издание.

Кроме того, британские войска будут отправлены в неназванную соседнюю с Украиной страну для учений. Ранее сообщалось, что Великобритания и США договорились и дальше оказывать давление на Россию в связи с событиями на Украине.