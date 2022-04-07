В ДНР раскрыли число украинских солдат в Мариуполе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал число находящихся в Мариуполе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сейчас в городе находится около 3 тыс. украинских военных. Он предположил, что за время боевых действий к украинской стороне также могла примкнуть часть местных жителей, однако не стал называть их ориентировочное число.
«Но мы же не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть», — добавил он.
Напомним, что ранее Басурин заявлял, что основные бои в центральной части Мариуполя были окончены. По его словам, сейчас боевые действия идут в порте города и на территории металлургического завода «Азовсталь».