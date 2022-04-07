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3 часа назад

Бывшие боевики теробороны в городе Херсоне сдают оружие российской армии

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Бывшие участники территориальной обороны Украины добровольно сдают своё вооружение российским военным. Это произошло в занятом российскими войсками городе Херсон.

Бывшие боевики теробороны в городе Херсоне сдают оружие российской армии
Фото: REUTERSREUTERS

Бывшие боевики решили отказаться от боестолкновений и сдать добровольно оружие. В самом начале специальной операции президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и "пойти по домам к семьям".

Боевики территориальной обороны Херсона - одни из первых, кто решил добровольно отказаться от ненужных столкновений с ВС РФ, сообщают РИА новости со ссылкой на источник.

"Бывшие боевики теробороны добровольно сдают оружие, которое им ранее выдавали киевские власти. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним. Все оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учета", - рассказал собеседник РИА новостей.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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