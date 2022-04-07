Бывшие боевики теробороны в городе Херсоне сдают оружие российской армии

"Бывшие боевики теробороны добровольно сдают оружие, которое им ранее выдавали киевские власти. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним. Все оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учета", - рассказал собеседник РИА новостей.