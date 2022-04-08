Министерство обороны России разместило видео с запуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Пуск осуществлялся с побережья Черного моря.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.