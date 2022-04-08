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46 минут назад

Минобороны опубликовало видео с запуском ракеты "Оникс"

Газета.Ruиещё 3

Министерство обороны России разместило видео с запуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Пуск осуществлялся с побережья Черного моря.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ", - пояснили в Минобороны.

Запуск велся по назначенной наземной цели на территории Украины, заключили в МО.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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