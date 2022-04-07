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48 минут назад

Летающий ужас: моряков США предупредили о встрече с Ту-22М3

Российская Газета

Модернизация Россией флота дальних ракетоносцев Ту-22М (Backfire по классификации НАТО) и их развертывание в Сирии показывают, насколько серьезно Кремль относится к зонам своего влияния на Ближнем Востоке и в Средиземном море. Рассчитанный в первую очередь на борьбу с авианосными группировками самолет эффективно работает и по наземным целям - что было продемонстрировано в Сирии, - а в недалекой перспективе сможет нести и гиперзвуковое оружие, пишет 19fortyfive.

Летающий ужас: моряков США предупредили о встрече с Ту-22М3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В российском арсенале есть не менее 60 Ту-22М. Все они модернизируются до современной версии Ту-22М3М: с экономичными двигателями, расширяющими боевой радиус, и новым вооружением. В арсенале самолета стоит особо отметить высокоточную крылатую ракету Х-32, за боевые возможности прозванную "убийцей авианосцев" и способную нести ядерную боеголовку. Также Ту-22М3М назван в числе потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Военно-морскому флоту США придется учитывать возможности Backfire - в особенности его способность атаковать "из-за горизонта", вне зоны досягаемости корабельной ПВО. А возможности гиперзвукового оружия России могут поставить под угрозу передвижение кораблей США и НАТО по Средиземному морю.

Кстати, помимо официального Backfire военные эксперты на Западе зовут Ту-22М3М "грузовиком с ракетами" и "летающим ужасом".

Армия,НАТО,
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