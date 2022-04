В США показали новый «самолет Судного дня»

Компания Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out). «Самолет Судного дня» предназначен для управления подводными лодками с баллистическими ракетами. Иллюстрацию, демонстрирующую EC-130J, показали на выставке Sea-Air-Space. Об этом сообщает The Drive.