В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
26 минут назад

В США показали новый «самолет Судного дня»

Lenta.ru

Компания Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out). «Самолет Судного дня» предназначен для управления подводными лодками с баллистическими ракетами. Иллюстрацию, демонстрирующую EC-130J, показали на выставке Sea-Air-Space. Об этом сообщает The Drive.

В США показали новый «самолет Судного дня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На изображении видны буксируемые антенны для связи в сверхдлинноволновом диапазоне. Также самолет получил оборудование для спутниковой связи в обтекателях на законцовках крыла. Под ними расположены дополнительные антенны. В публикации предположили, что они предназначены для связи с наземными пунктами.

Военные планируют приобрести три самолета C-130J-30 для тестирования оборудования самолета управления и связи. Первый испытательный полет EC-130J TACAMO состоится в 2026 финансовом году.

EC-130J TACAMO дополнит парк самолетов управления и связи Boeing E-6B Mercury, которые обеспечивают резервную связь с атомными подводными лодками, а также используются в качестве командного пункта Стратегического командования вооруженных сил США.

В Пентагоне сообщили об отводе войск РФ на севере Украины

В марте издание Task & Purpose сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry.

Ранее в том же месяце стало известно, что компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury.

Армия,Boeing,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители