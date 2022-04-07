ДНР: украинские военные подожгли корабль "Донбасс"

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские военные подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, передает РИА «Новости».

Фото: Народная милиция ДНР Народная милиция ДНР

«Умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс», — говорится в сообщении НМ ДНР.

Отмечается, что огонь на судне пока не потушен, наблюдается задымление.

5 апреля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские войска устроили пожар на турецком судне «Азбург» под доминиканским флагом, вероятно, пытаясь выдать «это за результаты артиллерийских ударов российских войск».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.