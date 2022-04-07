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39 минут назад

В ДНР заявили, что украинские военные подожгли корабль "Донбасс"

Газета.Ru

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские военные подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, передает РИА «Новости».

ДНР: украинские военные подожгли корабль "Донбасс"
Фото: Народная милиция ДНРНародная милиция ДНР

«Умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс», — говорится в сообщении НМ ДНР.

Отмечается, что огонь на судне пока не потушен, наблюдается задымление.

5 апреля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские войска устроили пожар на турецком судне «Азбург» под доминиканским флагом, вероятно, пытаясь выдать «это за результаты артиллерийских ударов российских войск».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ДНР рассказали о боях в Мариуполе

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине.

Армия,Эдуард Басурин,Владимир Путин,
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