Германия не планирует поставлять танки на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, несмотря на давление ряда высокопоставленных немецких чиновников. Об этом сообщает Politico.

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По информации издания, активными сторонниками поставок танков Украине являются вице-канцлер Германии Роберт Хабек и глава МИД республики Анналена Бербок. Согласно плану, в будущем украинская сторона может получить до ста немецких боевых машин.

Politico пишет, что решение по поставкам танков Киеву могло быть принято на этой неделе, однако было отложено. Отмечается, что Шольц хочет выработать общую стратегию поставок такого рода вооружений в координации с западными союзниками.