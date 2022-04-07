В ДНР рассказали о боях в Мариуполе

Основные бои в центральной части Мариуполя завершились, переместившись в мариупольский порт. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин .

«По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города — можно сказать, основные бои закончились», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».

Как отмечается в Telegram-канале Народной милиции ДНР, украинские националисты продолжают целенаправленное уничтожение находящихся в мариупольском порту судов. После поджога турецкого судна «Азбург», действующего под Доминиканским флагом, украинские боевики провели очередную провокацию — был совершен поджог корабля управления «Донбасс», отмечается в сообщении. В настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.