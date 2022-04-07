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18 минут назад

Раскрыто название новой ядерной ракеты США

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США раскрыли название новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Перспективный боеприпас получил обозначение LGM-35A Sentinel. Об этом сообщает Defense News.

Раскрыто название новой ядерной ракеты США
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Ракета, которую разрабатывали под обозначением Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), заменит МБР LGM-30G Minuteman III. Военные начнут получать Sentinel с 2029 года. Новые ракеты будут использовать существующую инфраструктуру ВВС США, которую модернизируют.

В министерстве обороны США отметили, что перевооружение на новые ракеты обойдется дешевле, чем продление срока службы ракет Minuteman III. Sentinel будут эксплуатировать до 2070-х годов.

Компания Northrop Grumman получила контракт на разработку GBSD в 2020 году. Первые ракеты получат термоядерный заряд W-87-0, а с 2030 года Sentinel оснастят зарядами W87-1 мощностью 475 килотонн.

Ранее стало известно, что США отменили испытания баллистической ракеты Minuteman III. Следующее испытание проведут позднее в 2022 году.

В 2021 году в публикации Popular Mechanics сообщили, что летные испытания ракеты GBSD запланировали на 2023 год.

В феврале источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что до конца 2022 года военные получат второй полк ракет с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Армия,Оружие,Минобороны России,Пентагон,
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