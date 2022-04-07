Российские силы полностью выведены из окрестностей Киева и расположенного к северу от украинской столицы Чернигова. Об этом The Washington Post на условиях анонимности рассказал высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Он отметил, что Москва готовится сосредоточить свои силы в восточной части страны.

«По нашим оценкам, все русские уехали», - заявил собеседник газеты.

Он отметил, что полный отвод сил из этих регионов подтвердился в последние 24 часа.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее также говорил, что войска выведены из Киева и Чернигова.