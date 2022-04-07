В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
26 минут назад

В Британии украли топливо для военного корабля

Елена Прошина

Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, предназначенное для британского военного корабля HMS Bulwark. Как сообщает РИА Новости, преступникам удалось похитить энергоресурс на сумму почти в 28 млн рублей (около 250 тысяч фунтов).

В Британии украли топливо для военного корабля
Фото: ReutersReuters

Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн. Источник назвал его «жизненно важной частью обороны Великобритании».

Своими действиями преступники «поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима», сообщает издание Sun.

НАТО раскололась на два лагеря из-за России

Власти Великобритании начали расследование по факту «серьезного нарушения безопасности». Какие санкции грозят злоумышленникам — не уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что Британия примет участие в учениях «Холодный ответ» — совместных маневрах стран-членов НАТО, которые пройдут в нескольких сотнях километров от границ России. Страну представит британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который после окончания обучения совместно с истребителями F-35B Lightning взял курс на север.

Армия,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители