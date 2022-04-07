В Британии украли топливо для военного корабля

Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, предназначенное для британского военного корабля HMS Bulwark. Как сообщает РИА Новости, преступникам удалось похитить энергоресурс на сумму почти в 28 млн рублей (около 250 тысяч фунтов).

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Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн. Источник назвал его «жизненно важной частью обороны Великобритании».

Своими действиями преступники «поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима», сообщает издание Sun.

Власти Великобритании начали расследование по факту «серьезного нарушения безопасности». Какие санкции грозят злоумышленникам — не уточняется.