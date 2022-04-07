В Британии украли топливо для военного корабля

Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, предназначенное для британского военного корабля HMS Bulwark. Как сообщает РИА Новости, преступникам удалось похитить энергоресурс на сумму почти в 28 млн рублей (около 250 тысяч фунтов).
Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн. Источник назвал его «жизненно важной частью обороны Великобритании».
Своими действиями преступники «поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима», сообщает издание Sun.
Власти Великобритании начали расследование по факту «серьезного нарушения безопасности». Какие санкции грозят злоумышленникам — не уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что Британия примет участие в учениях «Холодный ответ» — совместных маневрах стран-членов НАТО, которые пройдут в нескольких сотнях километров от границ России. Страну представит британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который после окончания обучения совместно с истребителями F-35B Lightning взял курс на север.