В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче

ТК «Звезда»иещё 1

В Службе внешней разведки России (СВР) назвали циничной провокацию в украинской Буче. Помимо этого, ведомство предположило, что к инциденту может быть причастна британская разведка MI6, глава которой Ричард Мур ранее заявил об ответственности Москвы за произошедшее.

В службе разведки России заявили о причастности MI6 к провокации в Буче
Фото: globallookpressgloballookpress

«Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?», - сказано в сообщении СВР.

Напомним, ранее глава MI6 обвинил Россию в «преступлениях в отношении мирных граждан Украины». В СВР отметили заинтересованность в том, почему Ричард Мур молчал, если знал о якобы готовящихся акциях.

Ранее в Кремле заявили, что цель провокации, устроенной украинской стороной в городе Буча, где якобы были обнаружены многочисленные жертвы среди мирного населения, будто бы оставшиеся после пребывания там ВС РФ, - очернение России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой.

Армия,Ричард Мур,Дмитрий Песков,СВР России,Верховный суд,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители