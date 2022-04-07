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12 часов назад

С базы британских ВМС украли топливо на 326 тысяч долларов

Российская Газета

Неизвестные украли большую партию дизельного топлива с территории военной базы Девонпорт на юго-западе Англии.

С базы британских ВМС украли топливо на 326 тысяч долларов
Фото: REUTERSREUTERS

Ущерб оценили в 326 тысяч долларов. Большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке, пишет ТАСС.

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт кражи.

"Никаких сбоев в работе не произошло", - подчеркнули в военном ведомстве.

Руководство королевских ВМС начало расследование.

У британских депутатов в связи с этим возник вопрос, насколько хорошо охраняется данная военная база.

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