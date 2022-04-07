С базы британских ВМС украли топливо на 326 тысяч долларов

Неизвестные украли большую партию дизельного топлива с территории военной базы Девонпорт на юго-западе Англии .

Ущерб оценили в 326 тысяч долларов. Большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке, пишет ТАСС .

"Никаких сбоев в работе не произошло", - подчеркнули в военном ведомстве.

У британских депутатов в связи с этим возник вопрос, насколько хорошо охраняется данная военная база.