С базы британских ВМС украли топливо на 326 тысяч долларов

Неизвестные украли большую партию дизельного топлива с территории военной базы Девонпорт на юго-западе Англии.
Ущерб оценили в 326 тысяч долларов. Большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке, пишет ТАСС.
Министерство обороны Великобритании подтвердило факт кражи.
"Никаких сбоев в работе не произошло", - подчеркнули в военном ведомстве.
Руководство королевских ВМС начало расследование.
У британских депутатов в связи с этим возник вопрос, насколько хорошо охраняется данная военная база.