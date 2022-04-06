«Страны НАТО за счет Украины обновят свои армии»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска». Чем альянс собирается перевооружить Украину и насколько это реально – в материале «Газеты.Ru».

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Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который «не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами». «Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставке противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оружия», – добавил он.

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«Столтенберг, по всей видимости, подразумевал увеличение поставок Киеву летального оружия. Полностью перевооружить блоку НАТО не удалось даже страны-члены альянса из Восточной Европы. Вступившие первыми в альянс в марте 1999 года Венгрия, Польша и Чехия, равно как и «новобранцы» 2004 года, Болгария, Румыния, Словакия, Словения и страны Прибалтики, до сих пор и не могут избавиться от видов вооружений, которые получили от СССР», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Генерал-майор запаса Владимир Попов, в свою очередь, отметил, что ВСУ в настоящий момент не имеет возможности чинить технику, так как значительное количество военных заводов, военно-ремонтных баз уничтожены российскими войсками, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет.

«У ВСУ по сути нет тыла. Собственного производства в стране нет, ремонтно-восстановительная база тоже практически отсутствует. Одна надежда на поставки иностранных вооружений, но подобная помощь должна идти беспрерывными эшелонами, в том числе с тяжелыми вооружениями», – утверждает Попов.

О поставках такого вооружения сообщила Чехия, хотя точная номенклатура поставок осталась до конца не проясненной.

«Производятся поставки чешских БМП-1 и танков Т-72. Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», – заявил журналистам глава комитета нижней палаты чешского парламента по европейским делам Ондржей Бенешик.

Чернохова, со своей стороны, заявила, что Чехия действительно осуществляет некие военные поставки на Украину, но отказалась уточнить какие именно. «Не время для такого любопытства. Все что надо, мы поставляем», – отметила Чернохова.

«Это устаревшие модели, которые выпускались по советской лицензии в Чехословакии до 1992 года. При этом эти поставки являлись предметом торга и договоренности союзников в Брюсселе в рамках НАТО. Прага теперь, избавившись от части своей боевой техники, рассчитывает получить новые вооружения – американские танки «Абрамс» или немецкие «Леопард». По такой же схеме пыталась избавиться от устаревших МиГ-29 и Варшава, чтобы дополнительно получить американские истребители. Страны НАТО за счет Украины обновят свои армии», – рассказал Белоусов.

С этой точкой зрения согласен военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это хитрый ход со стороны НАТО с поставками устаревших вооружений Украине. С одной стороны, создается видимость военной помощи, которая не повлияет на исход военной спецоперации, но сделает противостояние более кровопролитным, а с другой это возможность обновить вооружение ряда стран альянса», – утверждает Шурыгин.

Эстония обязалась передать Украине партию гаубиц, сообщил телеканал республики ERR. При этом также не уточнялось – каких именно моделей. Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на эстонских и немецких чиновников утверждала, что речь идет о поставке 122-мм советских гаубиц Д-30.

«Она была принята на вооружение в 1960 году. Это не самая плохая техника. Но, например, в России ее окончательно сняли с вооружения Сухопутных войск еще в 2013 году, заменив на буксируемые гаубицы «Мста-Б». Украине же предлагают старое», – утверждает генерал Попов.

Он подчеркнул, что по этому пути может пойти также Румыния и Болгария, на вооружении армий которых, например, до сих пор стоят танки Т-55АМ, и которые они давно и безуспешно пытаются заменить.

«Есть очень хороший пример. На днях Байден заявил, что США окажут Украине дополнительную военную помощь в размере $100 млн. Как говорится в меморандуме, текст которого опубликовала администрация США, помощь будет включать оплату оборонных товаров и услуг, военную подготовку и обучение. А кто будет поставщиком товаров? Вполне вероятно, что страны Восточной Европы, которые претендуют на американские деньги»,