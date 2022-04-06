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1 час назад

Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении

Lenta.ru

Украина совершила военное преступление, допустив ситуацию с дрейфующими минами в Черном море. Об этом газете Yeni Şafak заявил отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи.

Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении
Фото: ReutersReuters

Он сослался на Седьмой протокол Гаагской конвенции 1907 года, по которому преступлением считается отсоединение мин от якорей, а также использование мин, которые не самоликвидируются в случае отрыва от минрепов.

«Установка мин, которые угрожают жизни и собственности гражданских лиц, является преступлением. Здесь Украина совершила военное преступление», — счел он.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

Турция уже обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. Еще одна мина была найдена экипажем румынского рыболовного судна.

Армия,Минобороны России,
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