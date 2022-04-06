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13 минут назад

Чехия одобрила направление военной помощи Украине

Lenta.ru

Правительство Чехии одобрило выделение Украине военной помощи на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов). Об этом местным СМИ рассказала глава министерства обороны страны Яна Чернохова, передает РИА Новости.

Чехия одобрила направление военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Киеву будут поставлены военные материалы. При этом министр не стала уточнять, о каких именно материалах идет речь. Помимо этого, Кабмин Чехии одобрил ускорение закупок и модернизации проектов на ближайшие годы на сумму 48 миллиардов крон (примерно 2,1 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Чехия отправила на Украину эшелон тяжелой бронетехники с танками Т-72 и бронетранспортерами БМП-1 в рамках помощи НАТО для ВСУ. Данную информацию подтвердил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.

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