Чехия одобрила направление военной помощи Украине

Правительство Чехии одобрило выделение Украине военной помощи на сумму 133 миллиона крон (около 6 миллионов долларов). Об этом местным СМИ рассказала глава министерства обороны страны Яна Чернохова, передает РИА Новости.

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По ее словам, Киеву будут поставлены военные материалы. При этом министр не стала уточнять, о каких именно материалах идет речь. Помимо этого, Кабмин Чехии одобрил ускорение закупок и модернизации проектов на ближайшие годы на сумму 48 миллиардов крон (примерно 2,1 миллиарда долларов).