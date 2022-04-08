В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

На учениях НАТО заметили советские комплексы «Куб»

Lenta.ruиещё 1

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 2К12 «Куб» советского производства задействовали на учениях НАТО в Нидерландах. Очевидцы заметили машины комплекса. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Товарищ Огилви», сообщает «Российская газета».

На учениях НАТО заметили советские комплексы «Куб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке видна пусковая установка 2П25 с двумя ракетами и установка разведки и наведения 1С91 из состава комплекса «Куб». В публикации предположили, что технику советского производства используют для отработки взаимодействия с авиацией НАТО.

Зенитный ракетный комплекс войсковой противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» приняли на вооружение в 1967 году. Базовая версия комплекса позволяет поражать цели на дальности до 22 километров. Экспортная версия ЗРК состояла на вооружении стран-участниц Организации Варшавского договора.

Германия не планирует поставлять танки на Украину

В марте бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» самым смертоносным ЗРК.

В феврале стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России получат комплексы ПВО «Птицелов» в 2023 году.

Армия,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители