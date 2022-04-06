NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России

Газета The New York Times в среду подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.

Фото: Reuters Reuters

"Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева", - пишет издание.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. По утверждению The New York Times, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева.