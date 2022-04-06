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55 минут назад

NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России

ТАСС

Газета The New York Times в среду подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.

NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России
Фото: ReutersReuters

"Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева", - пишет издание.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. По утверждению The New York Times, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева.

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Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

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