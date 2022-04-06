Минобороны заявило об уничтожении зарубежного вооружения под Харьковом

В Министерстве обороны России заявили, что под Харьковом высокоточными ракетами с воздуха было уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, также в Харьковской области была уничтожена топливная база, с которой осуществлялись поставки топлива для украинских войск.