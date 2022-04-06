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1 час назад

Минобороны России заявило об уничтожении зарубежного вооружения под Харьковом

Lenta.ru

В Министерстве обороны России заявили, что под Харьковом высокоточными ракетами с воздуха было уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об уничтожении зарубежного вооружения под Харьковом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, также в Харьковской области была уничтожена топливная база, с которой осуществлялись поставки топлива для украинских войск.

Ранее Конашенков сообщил, что на Украине, по подтвержденной информации, готовится крупная провокация спецслужб страны, в которой будут применяться отравляющие вещества. По его словам, провокация Службы безопасности Украины (СБУ) готовится в городе Первомайский Харьковской области. Там находится производственное объединение «Химпром», в котором сотрудники СБУ заминировали хранилище с находящимися там 120 тоннами хлора.

В Минобороны сообщили о пытках российских военнослужащих на Украине

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,СБУ,
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